Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев до конца 2021 года

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство рассчитывает до конца 2021 года запустить "вакцинные" туры в России для иностранных туристов. Об этом она заявила журналистам.

- Мы планируем запустить "вакцинные" туры в текущем году. По поручению президента РФ Владимира Путина работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам (присоединиться к программе), с которыми к моменту запуска "вакцинных" туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60, - сказала Догузова.