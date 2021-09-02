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В мире2 сентября 2021 6:15

Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев до конца 2021 года

Ранее Путин поручил кабмину проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма в России
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство рассчитывает до конца 2021 года запустить "вакцинные" туры в России для иностранных туристов. Об этом она заявила журналистам.

- Мы планируем запустить "вакцинные" туры в текущем году. По поручению президента РФ Владимира Путина работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам (присоединиться к программе), с которыми к моменту запуска "вакцинных" туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60, - сказала Догузова.