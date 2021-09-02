Котяков: Размер маткапитала в 2022 году превысит 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч на второго Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом 2 сентября рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

- В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация маткапитала. Его размер в следующем году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго, - сказал руководитель ведомства на полях ВЭФ РИА Новости.

Он также добавил, что если ранее семья уже получала материнский капитал на первого малыша, то размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

Напомним, в 2021 году сумма материнского капитала составляет 483 882 рубля. Согласно проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, на первого ребенка выплатят 483 882 рубля, на второго и последующих детей - 639 432 рубля, если семья не получала деньги на первенца. В случае, если средства были получены, то доплата составит 155 550 рублей.