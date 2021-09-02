В России предложили ужесточить наказание для пьяных таксистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предложили ужесточить штраф для водителей такси и общественного транспорта, которые садятся за руль в нетрезвом виде.

С инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Общественник отмечает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

Эта норма применяется в отношении всех участников дорожного движения, независимо от того, управляют они своим автомобилем или общественным транспортом.

Водитель автобуса или такси, вышедший на маршрут в пьяным, несет прямую угрозу для других участников движения и пассажиров. Последние зачастую даже не догадываются, что сели в машину к пьяному человеку.

Общественник предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ужесточить ответственность для водителей общественного транспорта, которые были остановлены в пьяном виде, в том числе впервые. Предусмотреть для них наказание в виде лишения прав на три года.

В настоящее время данная статья применяется только в отношении тех, кто ранее подвергался административному наказанию.

Санкция статьи предусматривает запрет на определенную деятельность до трех лет и штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщает RT.

Ранее член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина объяснила, кто будет платить штраф, если пассажир в такси не пристегнут. По ее сломам, следить, чтобы все участники поездки были в безопасности - это забота водителя, так что штраф придется платить именно ему, пишет газета "Известия".