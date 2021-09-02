Психолог раскрыла, что дамская сумочка может рассказать о владелице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, о каких чертах характера может рассказать дамская сумочка.

Большая сумка

Если выбор сделан в пользу такого аксессуара, то можно говорить о желании хозяйки предусмотреть абсолютно все. Скорее всего, внутри найдутся вещи на все случаи жизни.

- Это стремление контролировать абсолютно все и максимально обезопасить себя от любых последствий, — перечисляет главные черты психолог.

Есть и обратная сторона – такая внушительная ноша свидетельствует о чувстве повышенной внутренней тревожности.

Отдельно про характер человека может сказать содержимое сумки.

Например, если в большой сумке почти нет вещей, то можно вести речь об узком взгляде на вещи и ситуацию.

- В качестве примера можно привести такую ситуацию: мужчина предлагает этой женщине вызвать для нее такси до дома, а она довольствуется малым и ссылается, что поблизости имеется остановка. И дело здесь не в стеснении, а в зашоренности взглядов, - говорит собеседница телеканала 5-tv.ru.

Если же в большой сумке масса самых разных вещей, то это сигнал о недоверии своему партнеру.

Маленькая сумочка

Такие сумки выбирают легкие люди, которые решают вопросы по мере их поступления.

- Они более легкие, спокойные и расслабленные. Находятся в доверии к этому миру к себе и в целом к ситуациям, — отметила эксперт в беседе с телеканалом.

Cкорее всего, хозяйка маленькой сумочки уверена, что сможет разобраться с любой проблемой. И это придает ей уверенности и комфорта.

- Спокойствие – это базовое чувство, которое нужно для счастья, - подчеркивает психолог.

Такие люди более улыбчивы и легки в общении. При этом они склонны больше полагаться на других людей и рассчитывают, что мужчина поможет решить их проблему.

- Когда ты чувствуешь себя принцессой с маленьким ридикюлем и рядом с тобой твой рыцарь без страха и упрека, всегда готовый прийти к тебе на помощь, — объяснила психолог.

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