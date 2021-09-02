Песков считает, что Владивосток в любом случае станет городом-миллионником Фото: Михаил Метцель ТАСС

Владивосток в любом случае станет городом-миллиоником, и в первую очередь за счет увеличения роста населения, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С точки зрения потенциала, конечно, Владивосток рано или поздно станет миллионником», – высказал мнение Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что процесс сокращения населения продолжается, однако есть надежда, что эта ситуация будет исправлена.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Восточного экономического форума рассказал о своей идее превратить Владивосток в город-миллионник. Он предложил построить под Владивостоком еще один город – Спутник –, а потом объединить его, Владивосток и соседний Артем в большую агломерацию, которая станет первым на Дальнем Востоке городом-миллионником. По словам Чекункова, амбициозный план предполагает, что огромный Владивосток можно будет создать за десять лет.