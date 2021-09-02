В России запретят стройку и вырубку лесов на территории заповедников и нацпарков

На территории заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минприроды запретит стройки и рубки в заповедниках и охраняемых зонах национальных парков России. Об этом министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Как заявил Козлов, также в планах властей запрет на изменение границ особо охраняемых зон.

"На территории заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны", — отметил он.

Кроме того, Минприроды установит рекреационную стоимость для каждой природоохранной зоны. Такое нововведение, по мнению Козлова, поможет спланировать социально-экономическую деятельность.

Как ранее писал сайт kp.ru, чиновникам могут разрешить рубить лес, чтобы избежать пожаров.