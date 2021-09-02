В России запретят стройку и вырубку лесов на территории заповедников и нацпарков

На территории заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Минприроды запретит стройки и рубки в заповедниках и охраняемых зонах национальных парков России. Об этом министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Как заявил Козлов, также в планах властей запрет на изменение границ особо охраняемых зон.
"На территории заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны", — отметил он.
Кроме того, Минприроды установит рекреационную стоимость для каждой природоохранной зоны. Такое нововведение, по мнению Козлова, поможет спланировать социально-экономическую деятельность.
Как ранее писал сайт kp.ru, чиновникам могут разрешить рубить лес, чтобы избежать пожаров.