Политический деятель Геннадий Зюганов Фото: Пресс-служба партии КПРФ

Политик Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа “первым коммунистом на планете”. Чтобы убедиться в этом, он предложил сравнить божественные тексты с текстами политическими.

“Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете”, - заявил Зюганов в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Лидер политической партии отметил, что известный девиз “кто не работает - тот не ест” был сформулирован еще в послании апостола Павла к фессалоникийцам.

“Надо изучать библию, вы тогда будете понимать многое”, - посоветовал Зюганов.

С ним не согласилась Русская православная церковь. Замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кишидзе назвал сравнение Зюганова неуместным.

"Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако, напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий", - цитирует Кипшидзе РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, кем был Иисус на самом деле. Об исторической личности Христа рассказали, в том числе, ученые.