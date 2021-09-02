Центробанк ожидает более высоких нефтегазовых доходов в 2022 году

В Банке России рассказали, на что пойдут деньги от профицита бюджета Фото: Shutterstock

Банк России подготовил проект основных направлений денежной-кредитной политики (ДКП) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. В документе говорится, что рост объемов нефтегазовых доходов в следующем году позволит перейти к профицитному исполнению бюджета Российской Федерации.

Профицитный бюджет появляется, когда происходит превышение доходов бюджета над его расходами. Не всегда это благо для страны - это может быть следствием жесткой экономической политики, вызывающей недостаток свободных оборотных средств в экономике.

Как сообщает Центробанк, благодаря более высоким нефтегазовым доходам в 2022 году, ожидается повышение плана по расходам. Деньги от профицита бюджета пойдут на исполнение мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, а также на борьбу с пандемией и расширение программ льготного ипотечного кредитования.

Как ранее писал сайт kp.ru, бюджет Петербурга за первые шесть месяцев 2021 года был исполнен на 55% вместо планируемых 50%.То есть, профицит по итогам полугода составил 5%.