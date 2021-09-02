Вице-президент АТОР объяснил выгоду от новой программы туристического кешбэка

В АТОР прокомментировали продление программы туристического кешбэка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В туристической отрасти положительно отнеслись к решению продлить программу туристического кешбэка в 2022 году. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. Он отметил, что основную поддержку участники отрасли чувствуют именно благодаря загрузке межсезонья, ведь в высокий сезон поддержка не так важна.

«Кэшбек — это самая эффективная мера поддержки турсектора из всех принятых. И самое важное — Ростуризм, накопив опыт, уже готов сформулировать эту программу на год вперед, а нам важна прогнозируемость, чтобы потребитель мог планировать отдых заранее», - цитирует Уманского Газета.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Ростуризм принял решение запустить зимний этап туристического кешбэка. Программа продлится с 15 января до конца апреля 2022 года. Глава ведомства Зарина Догузова также добавила, что в следующем году программа будет действовать только в низкий сезон, на новогодние праздники и лето она распространяться не будет, передает телеканал «360».