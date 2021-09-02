Следствие по делу MH17 попросило российских военных поделиться информацией

Малайзийский разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Фото: REUTERS

Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, обратилась к России. От российских военных хотят получить информацию по поводу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук” - в ССГ хотят узнать, как он попал на украинскую территорию.

Нидерланды входят в состав ССГ вместе с представителями правоохранительных органов Украины, Бельгии, Австралии и Малайзии. Поэтому, как стало известно 2 сентября, полиция Нидерландов просит российскую сторону поделиться фотографиями, видеозаписями, электронными письмами и официальными документами, которые могли бы помочь в расследовании.

Напомним, малайзийский "Боинг-777" следовал рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где полыхал вооруженный конфликт. Погибли все 238 пассажиров и 15 членов экипажа. Расследование трагедии продолжается.