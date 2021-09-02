Роскомнадзор пригрозил Apple и Google обвинениями во вмешательстве в выборы в России Фото: REUTERS

Роскомнадзор потребовал от американских компаний Google и Apple заблокировать и удалить из своих магазинов приложение «Навальный», которое связанно с признанной в России экстремистской и запрещенной организацией. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделали в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ», - заявили в пресс-службе.

По данным Роскомнадзора, приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)*.

Как отметили в ведомстве, непринятие мер является нарушением законодательства РФ, что влечет административную ответственность, и может быть рассмотрено как вмешательство в проходящие в стране выборы.

В Роскомнадзоре напомнили, что за организацию и участие в деятельности экстремистских и запрещенных на территории России организаций предусмотрена уголовная ответственность по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и иноагентом