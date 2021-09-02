МИД Белоруссии назвал главные темы на встрече Путина и Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным вопросом на встрече президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко станет подготовка 28 союзных программ и их реализация. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделал министр иностранных дел республики

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко в Россию планируется в начале сентября текущего года. Позже появилась информация, что визит президента Белоруссии состоится 9 сентября.

Представитель Кремля также заявил, что утром в понедельник, 30 августа, российский лидер позвонил белорусскому коллеге и поздравил его с днем рождения. Кроме того, главы двух государств обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита Лукашенко в Россию. На встрече в сентябре президенты планируют обсудить двусторонние отношения, а также вопросы актуальной международной повестки.