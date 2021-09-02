ЦБ предложил три варианта развития экономики России Фото: Анастасия Осипова

Банк России представил три сценария развития российской экономики, помимо базового. Речь идет о сценариях глобальной инфляции, усиления пандемии и финансового кризиса. Соответствующий проект был представлен на сайте регулятора в четверг, 2 сентября.

Основной рассматриваемый вариант предусматривает поступательный рост мировой и российской экономики, а также улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией.

Первый из альтернативных вариантов, который назван «Усиление пандемии», предусматривает, что прирост ВВП в следующем году будет близким к нулевым показателям, а в 2023 году - ускорятся до 3,5-4,5%, через год - вернутся к показателям потенциального роста.

Вариант «Глобальной инфляции» предполагает более активный рост мировой экономики в следующем году, который поддержит и ВВП России. Однако это приведёт к более быстрому завершению стимулирующей политики в крупнейших странах, чем в основном варианте.

Вариант «Финансовый кризис» связан со значительным увеличением долговой нагрузки в мире из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно данному варианту, резко ухудшатся условия в мировой финансовой системе. Поэтому и ВВП РФ снизится в 2023 году, но восстановит активность через год.