В Подмосковье ожидаются заморозки до минус 2 градусов в ночь на 3 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заморозки до двух градусов мороза ожидаются в некоторых районах Московской области ночью и утром 3 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки: минус 2 - ноль 0 градусов», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство советует пешеходам аккуратно переходить дорогу, а водителям отказаться от опасных маневров, поскольку в такую погоду дороги могут стать влажными и скользкими.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что последние дни календарного лета и 1 сентября в Москве и области будут очень теплыми, однако потом погода изменится, и резко похолодает.