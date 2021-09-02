Попова: пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусом

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что распространения новых штаммов COVID-19, в том числе «лямбды», в стране пока не наблюдается.

«У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше пяти – семи процентов», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», отметив, что это «достаточно медленное, плавное снижение».

При этом глава Роспотребнадзора не исключила подъема заболеваемости коронавирусом осенью.

«Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы … Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», - заявила она, отметив необходимость вакцинироваться.