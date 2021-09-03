С начала 2021 года в России предотвратили 18 терактов

В первом полугодии 2021 года в России предотвратили 18 терактов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только за первые шесть месяцев 2021 года в нашей стране удалось предотвратить 18 терактов. Об этом со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«По данным Генпрокуратуры, в первом полугодии текущего года предотвращены на стадии приготовления и покушения 18 из 19 преступлений по статье 205 УК РФ «Террористический акт», - приводит слова депутата пресс-служба думского комитета в своем Telegram-канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в прошлом 2020 году российские правоохранительные органы на стадии подготовки предотвратили 44 теракта, а также задержали более 800 бандитов и их пособников. Кроме того, была пресечена деятельность 71 террористической ячейки и заблокировано 66,5 тысячи материалов с экстремистским содержанием в Интернете.