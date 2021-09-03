Путин открыл гелиевый хаб под Владивостоком Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал старт открытию логистический центр по обслуживанию гелиевых контейнеров под Владивостоком.

Глава государства принял участие в открытии гелиевого хаба в режиме видеосвязи.

Логистический центр по обслуживанию гелиевых контейнеров под Владивостоком построен для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Хаб является одним из инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке и станет частью центра глубокой переработки газа в Приморском крае.

Завод будет перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по газопроводу «Сила Сибири». Его мощность хаба составит 42 миллиарда кубометров газа в год.

Напомним, в июне 2021 Путин по видеосвязи открыл первую линию Амурского газоперерабатывающего завода. Это одно из крупнейших в мире подобных предприятий и самый большой в мире комплекс по производству гелия.