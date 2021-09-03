Путин заявил, что у него нет мобильного телефона Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

"Нет", - ответил глава государства на вопрос телеведущего Сергея Брилева, есть ли у президента мобильный телефон.

Напомним, в пятницу, 3 сентября, Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Это первое за два года участие президента в ВЭФ – в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса.

В сентябре 2019-го глава России говорил о мерах социальной поддержки дальневосточников, глобальной безопасности и отношениях с США, мирном договоре с Японией и обмене пленными на Донбассе.

Из-за пандемии на форум в этом году не приехали главы других государств. Два года назад во Владивосток прилетал премьер-министр Индии Нарендра Моди, члены правительства Малайзии и вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Сейчас в онлайн формате будут только президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.