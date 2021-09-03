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Политика3 сентября 2021 10:06

Путин: отсутствие мирного договора между Россией и Японией - это нонсенс

Москва всегда выступала за уважение итогов Второй мировой войны, отметил российский лидер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Путин считает, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией - это нонсенс

Путин считает, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией - это нонсенс

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Курильских островах, отметил, что отсутствие мирного договора между РФ и Японией — это нонсенс.

- Мы считаем, что отсутствие мирного договора — это нонсенс. Тем более, что РФ и Япония заинтересованы в нормализации отношений, имея ввиду наш взаимный стратегический интерес, — заявил российский лидер во время выступления на ВЭФ.

Путин добавил, что Москва всегда выступала за уважение итогов Второй мировой войны и за переговоры по мирному договору. Власти РФ готовы выстроить работу по документу 50-х годов, однако Япония постоянно меняет свою позицию, отметил президент России.

Российский лидер также рассказал, что Москва в переговорах с Токио пока не получила гарантий, что силы Соединенных Штатов Америки не будут размещены вблизи границ РФ.