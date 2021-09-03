Голикова на марафоне "Новое знание" рассказала о реализации проекта "санитарный щит" в России

Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта "санитарный щит" в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта "санитарный щит" в РФ. Политик считает проект одним из самых необходимых. По ее мнению, пандемия коронавирусной инфекции — не единственная пандемия, с которой предстоит столкнуться России.

Как рассказала вице-премьер, к концу 2021 года в стране появятся тесты на грипп и коронавирус, которые будут выполняться за час.

Кроме того, к 2024 году в стране создадут 15 лабораторий, которые будут работать с очень заразными вирусами и бактериями. Таким образом, к 2030 году в России будут работать 30 подобных лабораторий, а вакцины против опасных вирусов и бактерий будут создаваться в течение четырех месяцев.

В середине мая 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ приступила к созданию мощного "санитарного щита", о котором Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Также он поблагодарил депутатов за поддержку проекта закона "О биологической безопасности", который позволил развернуть такую систему.