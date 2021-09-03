Владимир Путин призвал побыстрее ввести "Талибан"* в "семью цивилизованных народов" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что талибов* нужно побыстрее ввести в "семью цивилизованных народов".

Сейчас реалии таковы, что талибы* контролируют практически весь Афганистан, поэтому нужно исходить из реалий, отметил глава государства. По мнению Путина, нужно смотреть, что кроется за заявлениями руководителя радикалов.

- Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то не с кем будет разговаривать. А значит, чем быстрее Талибан войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет задавать какие-то вопросы. И если не требовать, но напоминать о соблюдение цивилизованных правил, — заявил Путин на ВЭФ.

Глава государства выразил мнение, что сейчас нужно решать вопрос легализации сил в Афганистане. В связи с этим Путин обратил внимание на слова властей США о грядущем противостоянии с Россией и Китаем. Он призвал Вашингтон "разобраться сначала с теми, с кем разбирались 20 лет".

*Запрещенная в России террористическая организация