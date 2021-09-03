В Киеве заявили, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений

В Киеве считают, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украина "снялась с крючка" Минских соглашений.

В апреле 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с Донбассом особенна тем, что её 17 часов обсуждали лидеры "нормандского саммита" и приняли Минский комплекс мер урегулирования. Министр выразил мнение, что Москва не должна "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, так как те "извиваются, как могут", чтобы не выполнять Минские соглашения.

- "Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное, — заявил Арестович в эфире телеканала "1+1".

Так он отреагировал на встречу украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.