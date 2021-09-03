Россияне чаще всего покупают перекидные календари-домики

Спрос на календари в России в августе увеличился в 1,6 раза Фото: Shutterstock

Аналитики AliExpress выяснили, какие виды календарей наиболее популярны среди жителей России. Оказалось, что к 3 сентября спрос на календари в стране увеличился в 1,6 раза.

Самым востребованным среди россиян оказался перекидной календарь-домик. Его в августе 2021 покупали в 1,8 раза чаще, чем в течение всего остального года. Как правило, клиенты предпочитают минималистичные модели с набором стикеров для отметки дат. За такие календари россияне отдают от 50 до 800 рублей, отмечается в исследовании.

Второй по популярности вид календарей – настенные магнитные доски-планеры, продажи которых в августе выросли в 1,2 раза. Благодаря разлиновке по дням недели их владельцы могут расписывать планы на каждый день. Такие модели стоят от 300 до 700 рублей.

Интерьерные настенные календари также выросли в спросе – среди них россияне выбирают чаще всего модели из дерева, на которые можно крепить кружочки-напоминания о важных событиях. За них клиенты готовы отдать от 160 до 300 рублей.

Также популярны у жителей России механические календари из пластика и дерева, показывающие дату при помощи магнитных шариков. Цена таких товаров колеблется от 1,4 до 1,8 тысячи рублей.