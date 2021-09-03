Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы от сусликов Фото: Мария ЛЕНЦ

У границ России с Монголией зафиксированы очаги распространения чумы, рассказали представители Роспотребнадзора в ходе Восточного экономического форума.

Болезнь распространяется от зараженных сусликов, подхвативших чуму в Монголии. По словам директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергея Балахонова, в соседней стране «идут колоссальные эпизоотические процессы», а очаги чумы занимают уже треть Монголии. Он предупредил, опасность распространения чумы в России сохраняется, хотя случаи заболевания больше не фиксируются.

Как отметил специалист, чума продолжает оставаться одной из угроз человечеству. Балахонов сообщил, что болезнь природные очаги чумы находятся почти во всем мире, кроме Антарктиды и Австралии. В зоне особого риска находятся страны Центральной Азии, где площадь очагов чумы составляет около 4 миллионов квадратных километров, рассказал директор института.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Амурской области обнаружили очаг африканской чумы свиней.