В Госдуме заверили, что трасса Москва – Екатеринбург будет бесплатной

Федеральная трасса Москва – Екатеринбург – Екатеринбург будет бесплатной, заявил на заседании совета «Депутатская вертикаль» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Есть принцип, что платная дорога может строиться только там, где есть бесплатная, параллельная Здесь не думаю, что кто-то будет вторую такую трассу строить», – пояснил парламентарий.

Крашенинников признался, что для него вопрос о том, будет ли трасса платной, стал неожиданностью. Вероятно, кто-то просто запустил такой слух, отметил он. По мнению депутата, для бюджета содержание дороги будет очень дорогостоящим, «но само по себе ее наличие даст большой доход и стране, и конкретным регионам», в частности Свердловской, Челябинской, и Тюменской областям.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что федеральную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга. Строительство магистрали должно быть завершено до 2024 года, деньги выделят из Фонда национального благосостояния.