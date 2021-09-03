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Экономика3 сентября 2021 14:15

В Госдуме заверили, что трасса Москва – Екатеринбург будет бесплатной

Содержание магистрали будет очень затратным для бюджета, но вместе с тем даст большой доход стране, считают парламентарии
Абдулла ШАКИРОВ
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Федеральная трасса Москва – Екатеринбург – Екатеринбург будет бесплатной, заявил на заседании совета «Депутатская вертикаль» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Есть принцип, что платная дорога может строиться только там, где есть бесплатная, параллельная Здесь не думаю, что кто-то будет вторую такую трассу строить», – пояснил парламентарий.

Крашенинников признался, что для него вопрос о том, будет ли трасса платной, стал неожиданностью. Вероятно, кто-то просто запустил такой слух, отметил он. По мнению депутата, для бюджета содержание дороги будет очень дорогостоящим, «но само по себе ее наличие даст большой доход и стране, и конкретным регионам», в частности Свердловской, Челябинской, и Тюменской областям.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что федеральную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга. Строительство магистрали должно быть завершено до 2024 года, деньги выделят из Фонда национального благосостояния.