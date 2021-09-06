На Кубани открыли 10 новых школ

Вениамин Кондратьев поставил задачу, строить по 10 школ в год. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край продолжает наращивать темпы в строительстве школ и детских садов. Глава региона поставил задачу ежегодно возводить не менее 10 школ. В этом году открылись пять - в Краснодаре, два корпуса - в Сочи, по одному — в Брюховецком, Крымском и Кореновском районах.

Их строят по краевым и федеральным госпрограммам, а также за средства национальных проектов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в новом учебном году в регионе учеников приняли десять новых школ. За парты сели 725 тысяч учеников, в том числе - 79 тысяч первоклассников.

- Дети - это наше будущее и самое дорогое, что у нас есть. Мы должны создавать все условия, чтобы вырастить здоровое и достойное поколение. Всем первоклассникам желаю постигать мир знаний, учителям - сил и здоровья, умения найти контакт с детьми, а старшеклассникам - не растеряться в жизни, определить цель и никому не отдавать свою мечту. Верьте в себя, и все получится, - сказал Вениамин Кондратьев.

Корпуса школ открыли по нацпроекту «Образование». В них оборудовали медицинский и информационно-библиотечный блоки, учебные кабинеты, спортивные, тренажерные и актовые залы, пищеблок и столовую, кабинеты для обучения кулинарии и швейном делу, дерево- и металлообработки.