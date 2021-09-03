Сбер зачислил пенсионерам «путинские» 10 тысяч рублей, добавив подарки и скидки от своей экосистемы

Вместе с президентскими выплатами пенсионеры получили скидки и подарки от Сбербанка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отделения Сбербанка по всей России 2 сентября работали до последнего клиента. Такое решение было принято для того, чтобы все пенсионеры, пожелавшие снять «путинские» выплаты в 10 тысяч рублей, успели сделать это до закрытия банка. Деньги всем клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, были зачислены полностью и в срок, сообщил 3 сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Президентские выплаты нашим клиентам-пенсионерам стали для нас очень ответственной задачей. В нашей практике это одна из рекордных выплат: и по общей сумме, и по числу получателей, и по срокам её осуществления. Понимая, насколько эти деньги важны для наших людей, мы значительно увеличили мощность нашей сети - чтобы без очередей, с максимальным вниманием к клиентам проводить операции, - рассказал Герман Греф. - Мы повысили лимиты и обеспечили офисы достаточным количеством наличных денег, приняли решение 2 сентября работать до последнего клиента по всей стране.

К перечисленным Правительством РФ выплатам Сбербанк добавил собственные подарки, предоставив клиентам-пенсионерам бонусы и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. В течение 10 дней после зачисления выплаты они получат промокоды на 1 тысячу рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет, а также на 1тысячу рублей в маркетплейсе СберМегаМаркет. Применив промокод, можно оплатить до 35% от стоимости заказа на СберМаркете и до 50% - на СберМегаМаркете.

Клиенты-пенсионеры также получают промокод на 250 рублей для покупок в интернет-аптеке СБЕР ЕАПТЕКА. Его можно использовать для оплаты лекарств и товаров для красоты и здоровья (при покупке на сумму от 1000 рублей). Кроме того, клиентам предоставляется льготная подписка СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль. Таким образом, вместе со всеми скидками и бонусами, Сбер увеличил социальные выплаты пенсионерам более чем на 20%.

- Нам было важно, чтобы пенсионеры, которые пришли в отделения за своими деньгами, ушли с хорошим настроением. Именно поэтому мы решили подарить им дополнительные бонусы от нашей экосистемы. Мы уверены, что наша поддержка государственной выплаты будет востребована нашими клиентами, - подчеркнул Герман Греф.