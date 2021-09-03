В Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II

Британское правительство разработало план на случай смерти Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Великобритании разработал план на случай смерти королевы Елизаветы II. Он необходим для предотвращения паники и хаоса в стране. Об этом сообщает издание Politico.

Операция получила название "Лондонский мост". После смерти королевы Букингемский дворец должен направить сообщение правительственным чиновникам сообщение с кодовой фразой "Лондонский мост разрушен". При этом премьер станет одним из первых, кому сообщат о кончине Елизаветы II. День смерти королевы назовут "День Д", последующие дни будут обозначаться "Д+1", "Д+2" и далее.

Планируется, что королевская семья издаст официальное уведомление общественности о смерти королевы. Также сообщение об этом получат министры и высокопоставленные госслужащие. После этого флаги Уайтхолла будут приспущены.

Сообщается, что похороны королевы состоятся спустя десять дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве. Британское Министерство обороны организует салюты, по всей стране объявят минуту молчания.

С шестого по девятый день после смерти гроб королевы будет находиться в Вестминстерском дворце, где он будет открыт для публики 23 часа в сутки.

В день похорон по всей стране объявят двухминутное молчание. В Лондоне и Виндзоре пройдут шествия. Королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI. День похорон объявят Днем национального траура, однако он не будет выходным, если выпадет на будни.