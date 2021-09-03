Минюст дополнил реестр СМИ-иноагентов еще несколькими организациями

Lанные организации были созданы лицами, ранее уже внесенными в реестр в качестве иноагентов. Фото: REUTERS

Минюст РФ включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, еще 4 юридических лица. Согласно сообщению на сайте ведомства, данные организации были созданы лицами, ранее уже внесенными в реестр в качестве иноагентов.

Согласно действующему законодательству, физические лица, признанные СМИ- иноагентами в течение месяца с момента внесения в реестр обязаны создать юридические лица для предоставления финансовой отчетности в Минюст. Эти юридические лица тоже вносятся в список СМИ-иноагентов.

3 сентября 2021 года реестр пополнили ООО “Ромашкин монолит”, которая создали Мария Железнова, Петр Маняхин, Юлия Лукьянова, Софья Гройсман и Ольга Чуракова, а также ООО “Вега 2021” Ильи Рождественского, ООО “Альтаир 2021” Максима Гликина и ООО “Главный редактор 2021” Юлии Ярош.

Как поясняют в Минюсте, в случае данных СМИ-иноагентов речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кремль рассмотрит предложения СМИ о поправках в законы об иностранных агентах. Какими они будут - пока неизвестно.