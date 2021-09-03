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В мире3 сентября 2021 20:10

Талибы* подавили сопротивление в последней неподконтрольной провинции Афганистана

Ожесточенные бои продолжались много дней
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В ополчении опровергают эту информацию

В ополчении опровергают эту информацию

Фото: REUTERS

Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел в пятницу к представителям радикального движения "Талибан"*. Эта территория оставалась единственной неподконтрольной талибам* в стране.

15 августа "Талибан"* взял под контроль почти всю территорию Афганистана, низложив правительство и вынудив президента бежать. После этого бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявил о формировании сопротивления в провинции Панджшер, где к нему присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами*. 3 сентября им пришлось в очередной раз защищать эту территорию. И, по данным турецкой газеты Yeni afak, сопротивление потерпело поражение и теперь Панджшер принадлежит талибам*.

Во "Фронте сопротивления Панджшера", однако, опровергают эту информацию. ТАСС со ссылкой на свой источник пишет, что район все еще неподконтролен талибам*.

*Запрещенная в России террористическая организация