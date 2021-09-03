"Талибан"* выбрал верховным лидером Афганистана муллу Хайбатулла Ахундзада

Исполнительную власть, как предполагается, возглавит глава правительства Фото: REUTERS

“Талибан”* в Афганистане определился с главой движения. Новым верховным лидером страны станет мулла Хайбатулла Ахундзада.

Первым человеком во властной иерархии страны будет верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве Исламской партии, таковым будет назначен мулла Ахундзад. Он также станет главой Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек.

Исполнительную власть, как предполагается, возглавит глава правительства. Мулла Мохаммад Хасан станет премьер-министром, мулла Абдул Гани Барадар - его заместителем. Однако пока это неофициальное решение и оно может измениться.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее ввести талибов* в "семью цивилизованных народов". По его словам, РФ не заинтересована в дезинтеграции Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация