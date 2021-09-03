Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 22:12

В Туле задержаны сторонники радикального движения, вербовавшие бойцов в Сирию

Против задержанных возбуждены уголовные дела
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Операцию по задержанию проводили сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии

Операцию по задержанию проводили сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туле оперативники задержали сторонников радикального ислама. По данным МВД, они вербовали людей для участия в боевых действиях на стороне бандформирований в Сирии.

"Члены запрещенной в России террористической ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" задержаны в Туле", - сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Отмечается также, что в группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии, сторонники радикального ислама. Они оказывали ресурсную поддержку международной террористической организации (МТО) и вербовали в нее соотечественников.

Операцию по задержанию проводили сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии. Против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".