В Киеве тушат пожар в костеле Святого Николая

В Киеве вспыхнул пожар в костеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 3 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в римско-католическом костеле Святого Николая, который расположен на Большой Васильковской улице в центре украинской столицы. К этому часу городским пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по ул. Большая Васильковская 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. В 22:40 (время совпадает с московским – прим. ред.) пожар локализован», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Пожар в римско-католическом костеле Святого Николая Фото: Кадр видео

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны, их предстоит выяснить.

К этому часу пожар в костеле удалось локализовать Фото: Кадр видео

Судя по кадрам с места происшествия, костел сильно выгорел внутри. Пожар тушили 80 человек, задействовано 16 единиц техники.