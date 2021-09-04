Российские космонавты вернулись на МКС, проведя почти восемь часов в открытом космосе

Российские космонавты работали в открытом космосе почти восемь часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после почти восьми часов работы в открытом космосе, они провели там 7 часов 54 минуты.

Трансляцию выхода в открытый космос вел на своем сайте «Роскосмос», видео опубликовано на Youtube-канале госкорпорации. Отмечается, что главная задача выполнена – космонавты проложили два кабеля электропитания и подключили их к модулю «Наука».

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый модуль «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Ранее сообщалось, что примерно через три часа после стыковки произошло внештатное включение двигателей «Науки», из-за чего станция развернулась на 45 градусов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что это могло случиться из-за «человеческого фактора». По его словам, «возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве». При этом он подчеркнул, что ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. Поэтому если наши операторы «и совершили небольшую ошибку», то она была оперативно исправлена.