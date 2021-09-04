Украинский политолог заявил, что Зеленский в США лишил Киев "козырного туза"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, когда в ходе своего визита в Вашингтон принял решение продлить соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Так полагает украинский политолог Михаил Чаплыга.

Политолог задался вопросом: зачем украинский лидер подписал в США "самую страшную вещь для него, по сути, и для страны". "У нас был единственный козырной туз – это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства", - сказал Чаплыга в эфире телеканала "Наш".

По его мнению, угрозы некоторых украинских политиков воссоздать ядерный арсенал, а также "уйти" под влияние Пекина были не шантажом, а "фигней". Политолог полагает, что "козырный туз" незалежной - возможность выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия.

Как утверждает Чаплыга, данное соглашение было единственным "козырем" Украины. "Это единственный наш аргумент, который мы могли серьезно, дипломатически играть. Очень серьезная штука" – заявил украинский политолог.

При этом он полагает, что украинский президент мог "сдать" что-либо в обмен на продление данного договора.