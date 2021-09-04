Вильфанд сообщил о начале бархатного сезона на черноморском побережье России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Черноморское побережье России встречает бархатный сезон. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что уже сегодня им могут насладиться жители и гости Сочи и Туапсе.

Как уточнил эксперт, на сегодняшний день, на черноморском побережье, в Туапсе и Сочи, температура ниже нормы – около плюс 25 градусов. «Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая - 25-26 градусов», - приводит ТАСС слова синоптика, который напомнил, что бархатным сезоном называется то время, когда температура воздуха и воды примерно одинаковы.

«Еще очень важно, чтобы это было комфортное сочетание», - добавил он, указав на то, что в районе Белого моря температура воздуха и воды также примерно одинаковая, однако речь идет о 10-12 градусов, а «бархатным сезоном это не назовешь».

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет золотая осень и бабье лето. По прогнозам, тепло вернется в столицу только к третьей неделе сентября.