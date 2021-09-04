20 негосударственных "русских домов" откроют за рубежом

Так будет выглядеть новый логотип Русских домов за рубежом. Фото: Россотрудничество

20 негосударственных "русских домов" в ближайшее время появятся за рубежом, рассказал ТАСС замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

По его словам, сейчас "русские дома" имеются почти в 80 странах, однако во многих случаях речь идет только о столицах.

"Поэтому мы предложили концепцию негосударственных "русских домов", когда партнерские организации некоммерческие, бизнес, ассоциации выпускников и так далее могут выступить такими партнерами и заключить контракт с Россотрудничеством, открыв у себя негосударственный "русский дом", - пояснил Поликанов.

По его словам, это позволит "без сложных громоздких бюрократических процедур" проводить мероприятия по популяризации русских языка и культуры. В частности, в них планируют проводить курсы, выставки и кинофестивали.

В числе потенциальных партнеров представители Анголы, Египта, Катара, Китая и ОАЭ. Первый подобный филиал планируют открыть в Шанхае.