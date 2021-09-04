МИД Украины работает над подготовкой визита Байдена в Киев

Джо Байден Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины начало работу над подготовкой визита в Киев президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал глава ведомства Дмитрий Кулеба. При этом, конкретной договоренности о реализации такого визита на сегодняшний день нет.

«Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину», - заявил украинский министр в интервью агентству РБК-Украина.

Кулеба выразил уверенность, что за время своего президентства Байден посетит Украину, поскольку незалежная, как считает глава МИД, «очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США».

Министр также отметил, что в ходе встреч американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 1 сентября вопрос о назначении нового посла США в Киеве не поднимался.

Напомним, в ходе состоявшийся встречи американский лидер выразил желание посетить Украину еще раз. Кроме того, глава Белого дома также заявил, что США и Украина разделяют общие ценности, а партнёрство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет, также он сообщил о приверженности Вашингтона украинскому суверенитету на фоне исходящей от России «угрозы».