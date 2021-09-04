Силы сопротивления в Афганистане заявили о ликвидации 600 талибов* Фото: REUTERS

Силы сопротивления афганской провинции Панджшер уничтожили по меньшей мере 600 боевиков радикального движения «Талибан»* во время столкновений, заявил представитель панджшерского сопротивления Фахим Дашти.

«Около 600 террористов-талибов* были убиты. Более тысячи боевиков «Талибана»* захвачены или сдались в плен. Прекратились поставки террористам из других провинций, вся техника попала в руки сопротивления», – сообщил Дашти в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, накануне представители движения объявили, что афганская провинция Панджшер теперь находится под их контролем. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут виртуальную министерскую встречу по Афганистану, в которой примут участие главы МИД более 20 стран. Главной темой обсуждения станут требования к талибам*.

*Запрещенная в России террористическая организация