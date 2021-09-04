Трамп намерен продать свою знаменитую гостиницу в Вашингтоне Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ведет переговоры о продаже прав на знаменитую гостиницу Trump International в Вашингтоне.

Компания Trump Organization намерена продать права аренды девелоперу, который договорится с гостиничным бизнесом. Новый владелец прав будет распоряжаться гостиницей и займется ее ребрендингом. Переговоры идут с крупными гостиничными сетями, пишет Axios.

Как отмечается в сообщении, гостиница несет в последнее большие убытки вследствие пандемии коронавируса. Плохое положение дел связано также и самим Трампом: многие бизнесмены и другие клиенты как среди американцев, так и иностранцев отказываются снимать апартаменты в Trump International, поскольку являются противниками политики, которую он вел в годы своего правления.

Экс-президент США рассчитывает получить за гостиницу не менее 500 миллионов долларов. Между тем источники издания считают, что Трамп, вероятнее всего, вряд ли сумеет продать недвижимость за такую сумму.