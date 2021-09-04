Экс-премьер Украины Азаров заявил, что страна начала импортировать сало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров оценил экономическое положение страны при правлении президента Владимира Зеленского, пожаловавшись на разрушение животноводческой промышленности. По словам экс-премьера, Украина дошла до того, что начала ввозить в страну сало.

«Украина превратилась в импортера продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить. Это печально. Не говорю же у молочной продукции, которую в свое время мы не знали, куда деть», – заявил Азаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Если раньше на Украине было около 4,5 миллионов голов крупного рогатого скота, то сейчас порядка миллиона, сообщил бывший глава украинского правительства. Кроме того, Азаров отметил, что молочная продукция в стране крайне низкого качества, поскольку при таком низком количестве скота невозможно обеспечить население хорошим молоком.