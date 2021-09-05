Kyodo: Японского режиссера Такеши Китано атаковал мужчина с ножом и киркой

Знаменитый японский актер и режиссер Такеши Китано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный японский режиссер, актер и шоумен Такеши Китано подвергся атаке неизвестного человека, вооруженного ножом и киркой, передает агентство Kyodo.

По данным издания, это случилось в ночь на субботу, 4 сентября, на парковке возле здания телевизионной станции канала TV Tokyo в столице Страны восходящего солнца. Мужчина с киркой в руках бросился на машину, в которой в тот момент находился Такеши Китано.

Нападавшего, которому на вид было примерно 40-50 лет, на месте задержала полиция. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и мотивы поступка злоумышленника, а также устанавливают его личность. При задержанном стражи порядка обнаружили нож с 10-сантиметровым лезвием.

Отмечается, что 74-летний Такеши Китано при нападении не пострадал.

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