Экс-помощник Горбачева: решение проблемы с продовольствием спасло бы СССР от распада Фото: Facebook

Проблема с дефицитом продовольствием стала главной причиной развала Советского Союза. Такое мнение высказал бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев, отметив, что решение этого вопроса спасло бы СССР от распада.

Как заявил экс-помощник Горбачева, несмотря на реализацию реформ в эпоху перестройки, дефицит привел к катастрофическим последствиям. Ожерельев считает, что «сотни тысяч людей» вышли на Манежную площадь в 1990 году «вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии», а именно из-за проблем с продовольствием. «Магазины стояли пустые, продуктов не достать», - подчеркнул он в беседе с порталом "Лента.ru"

По его словам, решающую роль в «похоронах» Советского Союза сыграло сельское хозяйство. «Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства», - уточнил экс-помощник главы государства.

Ожерельев добавил, что при наличии продовольствия в магазинах руководству Советского Союза удалось бы избежать распада страны. «Если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось», - заключил он.