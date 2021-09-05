МВД: в России в 2021 году резко выросло число ДТП с участием электросамокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество аварий с участием электросамокатов в России за семь месяцев текущего года возросло на 66 процентов, а число погибших в них выросло в четыре раза. Такие данные привели в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ, где уточнили, что всего на дорогах произошло около 270 подобных ДТП, жертвами которых стали восемь человек, а еще 275 человек пострадали.

Как передает ТАСС, согласно приведенным данным, с января по июль текущего года в России произошло 266 аварий с участием электросамокатов, в то время как в 2020 таких ДТП было не более 160. Отмечается, что почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми - с 21 до 38.

По данным ведомства, число пострадавших в авариях с участием электросамокатов в этом году выросло почти на 70 процентов (с 164 до 275). Лидерами по количеству таких ДТП стали Санкт-Петербург (58) и Москва (55). В пятерку также попали Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

В министерстве напомнили, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, на сегодняшний день так и не определен, разработкой соответствующего проекта занимается Минтранс.

Напомним, ранее в московском районе Хамовники произошла авария с участием электросамоката. Четырехлетний мальчик гулял с родителями, когда его сбила женщина, ехавшая по тротуару на самокате. Ребенка доставили в больницу с разбитым носом и сломанной ногой.