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В мире5 сентября 2021 9:48

Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов

Националисты выступают против церемонии интронизации митрополита Сербской православной церкви
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов

Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов

Фото: REUTERS

Рано утром в воскресенье, 5 сентября, полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона националистов, которые выступали против проведения церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре.

Как передает портал Vijesti, около 5 часов утра (06:00 мск) националисты собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать представителей правоохранительных органов бутылками и камнями. После этого полиция применила слезоточивый газ. В результате протестующие раскололись на маленькие группы и покинули площадь.

Портал IN4S сообщает, что протестующими руководит советник президента Черногории Мило Джукановича Веселин Вельович. Националисты дежурят перед кордонами, выставляя перед строем правоохранителей женщин и детей.

По данным местных СМИ, в направлении Цетине, дороги к которому в субботу, 4 сентября, заблокировали протестующие, движутся дополнительные силы правоохранителей, а также бульдозеры для расчистки завалов на дорогах.

Напомним, протесты из-за Сербской православной церкви активизировались в конце августа. В ночь на воскресенье, 5 сентября, патриарх сербский Порфирий назвал дезинформацией заявления об отмене интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и отметил, что вместе с духовенством прибудет в Цетине утром в воскресенье. Патриарх также сообщил, что СПЦ никогда не откажется от проведения интронизации черногорских митрополитов в Цетинском монастыре. Однако в день интронизации Иоанникия на торжественные церемонии решили не приглашать верующих в целях безопасности.

В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих