Вильфанд пообещал бабье лето в Москве с 8 сентября 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бабье лето придет в столицу в середине следующей недели. Об этом в воскресенье, 5 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что уже в среду, 8 сентября, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.

По словам синоптика, во вторник, 7 сентября, будет «постепенно проглядывать солнышко», и дневные температуры составят плюс 10-15 градусов, а на следующий день температура превысит 15-градусную отметку, и согласно прогнозам будет плюс 14-16 градусов днем. В четверг, 9 сентября, ожидается до 14-19 градусов тепла.

«Это уже вполне нормальная погода. Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом, потепление будет весьма комфортное», - приводит ТАСС слова специалиста.

Вильфанд отметил, что бабье лето уже пришло на Урал. Так, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях температура воздуха сейчас около плюс 26 градусов, а в Магаданской области температура воздуха на сегодняшний день достигает плюс 20 градусов.