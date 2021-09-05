Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 сентября 2021 11:24

США передали Украине лекарства от коронавируса на 20 млн долларов

Украинское посольство в Вашингтоне заявило, что речь идет об инновационных лекарственных препаратов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
США передали Украине лекарства от коронавируса на 20 млн долларов

США передали Украине лекарства от коронавируса на 20 млн долларов

Фото: REUTERS

Вашингтон передал Украину гуманитарный груз, состоящий из лекарств от коронавирусной инфекции на общую сумму в 20 млн долларов. Об этом сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах, уточнив, что предоставленная помощь является результатом договоренностей, которые были достигнуты украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе визита в США.

«При содействии посольства на Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief», - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном на официальной странице в Facebook

Как отмечают в посольстве, груз состоит из используемых против коронавируса инновационных лекарственных препаратов Бамланайвимэб и Этизвимэб - 60 тысяч флаконов на сумму 20 млн долларов. «Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенями тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», - заявляют в дипломатическом представительстве.

Распределение лекарств будет координировать Министерство здравоохранения Украины.