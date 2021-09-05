США передали Украине лекарства от коронавируса на 20 млн долларов Фото: REUTERS

Вашингтон передал Украину гуманитарный груз, состоящий из лекарств от коронавирусной инфекции на общую сумму в 20 млн долларов. Об этом сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах, уточнив, что предоставленная помощь является результатом договоренностей, которые были достигнуты украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе визита в США.

«При содействии посольства на Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief», - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном на официальной странице в Facebook

Как отмечают в посольстве, груз состоит из используемых против коронавируса инновационных лекарственных препаратов Бамланайвимэб и Этизвимэб - 60 тысяч флаконов на сумму 20 млн долларов. «Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенями тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», - заявляют в дипломатическом представительстве.

Распределение лекарств будет координировать Министерство здравоохранения Украины.