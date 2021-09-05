Экс-глава МИД Польши: Россия может нанести "смертельный" удар по городам Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва представляет «смертельную угрозу» для Европы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Дипломат раскритиковал европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности. Как он отметил, они думают о климате, а также о новых источниках энергии и «какой-то зелёной революции», забывая о «реальной» угрозе.

«Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», - заявил экс-министр в интервью порталу wPolityce

Ващиковский также выразил опасения относительно военных учений «Запад-2021». Он считает, что такие маневры подразумевают отработку сценария по отражению нападения на Польшу. «Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер», - заявляет дипломат.

Экс-глава МИД Польши предупредил и об «агентах Москвы», которые якобы действуют на территории Европейского союза, и пытаются «снять российскую тему с повестки дня».