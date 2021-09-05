Жители Украины смогут в упрощенном режиме попасть в Белоруссию для сбора грибов Фото: REUTERS

Граждане, живущие в приграничных территориях Ровенской области Украины, с понедельника, 6 сентярбя, смогут пересекать границу Белоруссии в упрощенном режиме с целью сбора грибов и ягод. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщило подразделение Государственной пограничной службы незалежной «Северная граница».

«В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Белоруссии с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ровенской области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов», - говорится в заявлении, опубликованном на странице Facebook ведомства.

Уточняется, что пропуск лиц в упрощенном режиме на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника «Ольманськие болота» продлится до 15 ноября. Пограничники будут осуществлять пропуск ежедневно с 06:00 до 20:00 при условии обязательного возвращения граждан на территорию страны в день пересечения государственной границы. Кроме того, пересечение границы будет возможно только пешим способом или на велосипеде.

Отмечается, что временные места упрощенного пересечения границы будут работать в трех пунктах – «Березовое», «Познан», и «Дроздынь».