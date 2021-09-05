Суд Москвы запретил Яндексу и Google поиск по запросу "Умное голосование" Фото: Андрей МИРЕЙКО

Арбитражный суд Москвы запретил Яндекс и Google отображать в поисковых системах результаты по запросу «Умное голосование». Соответствующие решения опубликованы в картотеке арбитражных дел.

«Запретить ООО "ЯНДЕКС", являющемуся оператором поисковой системы "YANDEX", использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ответчику поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», - говорится в решении суда.

Аналогичное решение принято в отношении Google.

Суд принял решение об обеспечении мер по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается оптовой торговлей животными, шерстью, мясом, а также шкурами. Компания обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак «Умное голосование». На сегодняшний день речь идет о временных мерах на время рассмотрения исков по существу. Следующие заседания суд назначил на ноябрь текущего года.